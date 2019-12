Ekipa ZKB pretekla 261 kilometrov, bančni zavod bo doniral 1305 evrov

Rekreacijski krožek ZKB Trst Gorica se je preteklo soboto in nedeljo udeležil dobrodelnega teka Telethon v Vidmu. Dobrodelni tek ima kot cilj zbiranje denarnih sredstev za fundacijo Telethon, ki podpira znanstvene raziskave za zdravljenje redkih genetskih bolezni. Gre v bistvu štafetni tek, ki traja 24 ur in pri katerem vsak udeleženec teče uro. Ob vsakem pretečenem kilometru ekipa donira (vsaj) po 5 evrov. Ekipa ZKB je z 22-člansko ekipo z direktorico Emanuelo Bratos na čelu v 24 urah pretekla 261 km, zato bodo organizaciji donirali 1305 evra, torej 5,00 evrov za vsak pretečen kilometer. Slovenska ekipa je bila ena izmed 660 ekip in se uvrstila na zelo dobro 125. mesto. Vzdušje je bilo enkratno in vsi tekači že komaj čakajo prihodnjo izvedbo.V lanski izvedbi so nabrali 250.000,00 evrov s 560 vpisanimi ekipami, letošnji izkupiček pa bodo sporočili v naslednjih tednih.