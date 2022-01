Elitna liga do velike noči

Deželna nogometna zveza je na novo sestavila koledarje drugega dela sezone v amaterskih prvenstvih elitne, promocijske, 1. in 2. amaterske lige. Pravzaprav novost so le ažurirani datumi. Elitna se bo, kot smo že poročali, nadaljevala v nedeljo, 6. februarja. Regularni del sezone se bo zaključil na velikonočno soboto, 16. aprila. Druga deželna prvenstva se bodo nadaljevala 20. februarja. Zaključila pa se bodo šele konec maja, točno 29. maja. Tudi v prvenstvih promocijske, prve in druge amaterske lige bodo igrali na velikonočno soboto, 16. aprila (9. krog drugega dela). Pa tudi v nedeljo, 1. maja (11. krog drugega dela). Nato bo na vrsti še končnica. To pomeni, da bo konec play-offa tam nekje v prvi polovici junija.