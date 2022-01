Elitna liga od 6., drugi pa od 20. februarja

Deželna nogometna zveza je predstavila načrt oziroma datume glede ponovnega povratka na nogometna igrišča. Predsednik Ermes Canciani in izvršni odbor so se v sejni dvorani na sedežu Figc Lnd v Palmanovi odločili za postopno vrnitev. Prvi dve zaostali tekmi naj bi odigrali konec tedna. V nedeljo, 6. februarja, pa naj bi se začel drugi del sezone v najvišji deželni elitni ligi, ki je državnega interesa. 6. februarja bo tako na sporedu derbi med Primorcem in Sistiano Sesljanom. Kras pa bo v Repnu gostil Torviscoso. Isti dan bosta na sporedu še dve zaostali tekmi v nižjih ligah. 13. februarja, ko bodo v elitni ligi igrali drugi krog povratnega dela, bodo v nižjih ligah igrali še druge zaostale tekme. V 1. amaterski ligi bo Mladost igrala v Gradišču proti domači ekipi ISM. 13. februarja bodo igrali tudi tekme šestnajstine finala deželnega pokala 2. amaterske lige. Sovodnje bodo igrale proti ekipi Union 91. Vesno pa čaka gostovanje na Videmskem proti Deportivu Junior. V nedeljo, 13. februarja, pa se bo zavrtelo celotno kolesje deželnega nogometa. Na sporedu bo prvi krog drugega dela sezone v promocijski, prvi in drugi amaterski ligi. Nadaljevala se bodo tudi mladinska deželna in pokrajinska prvenstva U17, U16, U15 in U14. Deželni in pokrajinski prvenstvi U19 bosta nadaljevali v soboto, 19. februarja.

