Ema Klinec spet na stopničkah

Slovenka Ema Klinec (256,3 točke) je na tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v nemškem Willingenu zasedla drugo mesto. S sijajnim finalnim skokom jo je ugnala le domačinka Katharina Althaus (264,4). Tretje mesto je pripadlo Japonki Sari Takanashi (245,7).

Štiriindvajsetletna slovenska skakalka je še tretjič zapovrstjo tekmo svetovnega pokala zaključila na drugem mestu. To ji je uspelo tudi na zadnjih tekmah v Hinterzartnu pretekli konec tedna. Pred tem je na stopničkah dvakrat stala še v Sapporu na začetku januarja, ko je bila prav tako dvakrat druga.

Skupno so to njene 21. posamične stopničke v karieri. Zmagala je enkrat, in sicer v Nižnjem Tagilu novembra 2021.