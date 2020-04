EP v atletiki za zdaj še na programu letos

Letošnje evropsko prvenstvo v atletiki za zdaj ostaja na programu po prvotnem datumu, in sicer med 25. in 30. avgustom v Parizu, je sporočila Evropska atletika, ki je med drugim danes objavila tudi rok za medijske akreditacije. Pretekli četrtek so sporočili, da so ga prestavili na leto 2022, in sicer na obdobje med 15. in 21. avgustom v Münchnu.

EA je obenem sporočila, da se vseeno lahko zgodi, da bo zaradi pandemije novega koronavirusa tekmovanje prestavljeno. Tekmovanje je sicer predvideno na stadionu Sebastien Charlety v Parizu, ki je bil odprt leta 1939 in nato temeljito prenovljen leta 1994.