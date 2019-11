Epski dvoboj Luke Dončića in LeBrona Jamesa (video)

Nosilca igre pri obeh moštvih sta na tekmi dosegla trojnega dvojčka. Dončić je v 38 minutah pod obročema vpisal 31 točk, 15 asistenc in 13 skokov, njegov super zvezdniški tekmec v vrstah jezernikov LeBron James pa 39 točk, 16 asistenc in 12 skokov. Postala sta košarkarja, med katerima je največja starostna razlika na isti tekmi, na kateri sta dosegla trojnega dvojčka. Razlika v letih med njima znaša 14 let in 60 dni. Obenem sta postala najstarejši in najmlajši košarkar z doseženim trojnim dvojčkom z najmanj 30 točkami, 15 podajami in 10 skoki v zgodovini lige NBA na isti tekmi.