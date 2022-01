Eriksen se vrača na igrišča

Danski nogometni reprezentant Christian Eriksen, ki je na lanskem evropskem prvenstvu na tekmi med Dansko in Finsko doživel srčni zastoj, bo vendarle nadaljeval igranje profesionalnega nogometa. Po opravljenih zdravniških pregledih je podpisal pogodbo z Brentfordom, ki igra v elitni angleški ligi. Z milanskim Interjem se je pred časom razšel, ker v Italiji ne dovolijo igranja s srčnim spodbujevalnikom. Za novi klub bo igral do konca letošnje sezone.

»Izkoristili smo neverjetno priložnost, da v Brentford pripeljemo igralca svetovnega razreda. Sedem mesecev ni treniral z ekipo, je pa veliko dela opravil sam. Telesno je do neke mere pripravljen, a zagotovo potrebuje še nekaj časa, da se vrne na svojo najvišjo raven,« je dejal trener Brentforda Thomas Frank, ki je z Eriksenom sodeloval v danski reprezentanci do 17 let in se zdaj veseli ponovnega sodelovanja z njim.