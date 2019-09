Europeada brez nogometašev iz Benečije?

Po poročanju štirinajstdnevnika Dom so nogometaši iz Benečije in Rezije »odrezani« od Europeade, evropskega nogometnega prvenstva jezikovnih manjšin, ki bo v Celovcu med 20. in 28. junijem 2020. Italijanska nogometna zveza Figc namreč trenutno ne dovoljuje, da bi postavo »Žil« sestavljali nogometaši, ki ne nastopajo za slovenska društva. Nogometaši iz Benečije so sicer oškodovani, saj v videmski pokrajini slovenskih nogometnih združenj ni. Štirinajstdnevnik Dom omenja tudi izjave Alessia Codromaza, petindvajsetletnega Slovenca iz Špetra, ki zaradi odločitve zveze Figc zaenkrat nima pravice, da zastopa Slovence v Italiji. Kljub temu, da je obiskoval dvojezično šolo v Špetru, igral je tri leta v Novi Gorici in eno sezono v Tolminu, od 2016 pa je poleg italijanskega pridobil tudi slovensko državljanstvo. Codromaz sicer brani barve moštva Brian Lignano v elitni ligi.

Z odločitvijo zveze se morajo sicer sprijazniti tudi slovenski nogometaši, ki v tržaški in goriški pokrajini branijo barve italijanskih društev, saj je nastopanje za »Žile« tudi njim trenutno onemogočeno. Uporabljamo sicer izraz »trenutno«, saj je selektor izbrane vrste Mario Adamič ravno v današnjem pogovoru za Primorski dnevnik na vprašanje, ali bo za »Žile« nastopal tudi Alessio Codromaz, odgovoril: »Alessia spremljamo že nekaj časa in si ga srčno želimo v reprezentanco. Z njim smo se že pogovorili in tudi on bi bil zelo ponosen, da bi igral na Europeadi. V prihodnjih tednih se bomo sestali s predsednikom deželne zveze Cancianijem in bomo skušali najti rešitev.«

Res čudno bi bilo, ko bi Slovenci, ki nastopajo za neslovenska društva, ne smeli nastopati za ekipo Slovencev v Italiji. Nekako tako, kot če bi Jan Oblak ne smel braniti slovenskih vrat, ker igra za španski Atletico Madrid.