Fiba za Slovenijo napoveduje prvo mesto na evropskem prvenstvu

Krovna košarkarska zveza Fiba je danes objavila prvo napoved pred bližnjim evropskim prvenstvom. Na tej napovedni lestvici je Slovenijo postavila na prvo mesto pred Francijo in Grčijo. »Lahko aktualni evropski prvaki to ponovijo? Za to je 77 razlogov, Luka Dončić je vrhunski, njegova podporna ekipa pa je več kot dokazala svojo vrednost lani na olimpijskih igrah. Veliko pa bo odvisno tudi od tega, ali bo v ekipi Goran Dragić, potem ko je nedavno prekinil reprezentančni pokoj,« so pri Fibi v utemeljitvi prve napovedi pred EP - obenem so sicer opozorili, da ta ni neposredno vezana na jakostno lestvico - zapisali, zakaj Slovenijo vidijo kot prvega favorita.

Pri drugo- in tretje uvrščenih Francozih in Grkih pa so izpostavili navezo Rudy Gobert - Evan Fournier pri Franciji in brate Antetokounmpo pri Grčiji. V prvi deseterici te napovedi so še Srbija, Litva, Španija, Turčija, Italija, Nemčija in Češka. Slovenija se bo na predtekmovanju EP, ki se bo 1. septembra začelo v štirih državah, merila z Litvo, Madžarsko, Bosno in Hercegovino, Nemčijo in Francijo.