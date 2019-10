Francesca Clapcich o Barcolani in o alarmantnih podatkih naših morij

Med izzivalci letošnje Barcolane bo tudi povsem ženska posadka. Take ekipe jadralk na Barcolani ne pomnimo, na krovu 90-čeveljske Maxi Golfo di Trieste jih je zbrala 31-letna tržaška jadralka Francesca Clapcich, ki se ob številnih dosežkih v olimpijskih razredih (nastopila je tudi na olimpijskih igrah v Londonu in Riu) lahko pohvali, da je kot druga Italijanka nastopila na sloviti Volvo Ocean Race, regati okrog sveta.

Tržaška jadralka je v našem intervjuju govorila o Barcolani in seveda o izkušnji okrog sveta. Dotaknili smo se tudi okoljske problematike, predvsem pa čistosti morij.

Na Barcolanah ste nastopili že večkrat, letos pa prvič s čisto svojim projektom.

Res je. To bo zame čisto posebna Barcolana, saj sem na 90-čeveljski jadrnici združila profesionalne jadralke. To mi je v velik ponos.

Kje se je porodila ideja za ta projekt?

Idejo sta mi predstavila Claudio De Martis in Furio Benussi pred nekaj meseci ter na razpolago dala jadrnico, sestava ekipe pa je bila v moji režiji. Nenazadnje sem vedno stremela po tem, da bi na jadrnici, ki se bori za zmago, uspela združiti ekipo profesionalk.

Vaš 90-čeveljski Golfo di Trieste sodi med favorite za zmago. Drži?

Res je, jadrnica je zelo zmogljiva. Je zelo lahka, popolnoma izdelana iz karbonskih vlaken, jambor meri 40 metrov, posledično je tudi površina jader zelo velika. V lahkem vetru bomo gotovo zelo konkurenčne, ob močnejšem vetru pa so v prednosti 100-čeveljska Wild Thing, Morning Glory (slovenska Way of Life, op. nov.) in Tempus Fugit.

Vaš nastop na Volvo ocean race pa je bil tudi okoljsko naravnan, saj ste jadrali in pri tem širili poziv k okoljski trajnosti. Na jadrnici je stroj tudi ugotavljal količino mikroplastike v vodi. Ali ste podatke že obdelali?

Podatki so alarmantni. Tudi na točki Nemo, ki je najbolj oddaljena od celin in kjer si ob pravem času dneva najbližje le astronavtom na Mednarodni vesoljski postaji, je stroj zaznal mikroplastiko. Podatki skratka nakazujejo, kaj smo naredili planetu.