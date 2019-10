Giro 2020 tudi na Videmskem, ne pa na Matajurju

Kolesarska dirka po Italiji, 103. po vrsti, se bo štirinajstič začela v tujini. Naslednje leto, 9. maja, bo karavana startala v Budimpešti, po treh etapah pa bodo kolesarji odleteli na Sicilijo. Zadnja etapa se bo zaključila v Milanu 31. maja.

Na predstavitvi v Milanu so predstavili vseh 21 etap. Giro 2020 se bo odločal tudi v naši deželi. V nedeljo, 24. maja, se bodo kolesarji v 15. etapi podali na gorsko etapo s startom v letalski bazi v Rivoltu, cilj pa bo že tretjič na Piancavallu (že v letih 1998 in 2017). Pred tem bodo kolesarji prevozili tri prelaze Chianzutan, Monte Rest in Pala Barzana. V torek, 26. maja, pa se bo 16. etapa razvila med Vidmom in San Danielejem, kjer bodo morali kolesarji trikrat povzpeti na goro Ragogna. Kolesarji pa se ne bodo povzpeli na Matajur, kot se je šušljalo pred nekaj meseci.

Giro 2020 bo imel obenem tudi posebnega gosta, saj bo prvič na dirki po Italiji nastopil tudi slovaški as Peter Sagan.