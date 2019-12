Giro tokrat brez »Rogle«

Slovenski športnik leta 2019 in najboljši kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci Primož Roglič bo v letu 2020 nastopil na najprestižnejši dirki na svetu, Tour de Franceu, potrdil pa je tudi nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. V pripravah na francosko pentljo bo tokrat izpustil Giro in sezono začel z dirko Pariz–Nica. »Nastopil bom na Tour de Franceu. Veselim se, da bom začel tam,« je na današnji novinarski konferenci ekipe Jumbo-Visma potrdil zmagovalec zadnje Vuelte Roglič in dodal: »Naš cilj je zmaga na Touru. Želim si biti del tega."

Pri Jumbo-Vismi so se odločili, da bodo ekipo za francosko pentljo razkrili že mesece vnaprej, kapetan moštva pa bo slovenski zvezdnik Roglič, ob njem bosta v prvem planu še Steven Kruijswijk in Tom Dumoulin. Poleg omenjene trojice bodo nastopili še Tony Martin, Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink in Laurens De Plus.

Sprinter Dylan Groenewegen, ki je na zadnji dirki po Franciji osvojil štiri etape, ni bil izbran v ekipo za Tour 2020 in bo namesto tega debitiral maja na dirki po Italiji. Na Giru bo nastopil še George Bennett.

Za Rogliča bo vodilna vloga kapetana na Touru pomemben korak naprej v karieri, piše portal cyclingnews.com, tako kot vsi tudi Roglič verjame, da je ključ do rumene majice dobro kolektivno delo.