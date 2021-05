V današnjem Primorskem dnevniku je skupna priloga, ki smo jo pripravili s kolegi Primorskih novic o kolesarski dirki Giro d’Italia, ki bo v nedeljo petič zavila v naše kraje. 147 kilometrov dolga 15. etapa bo povezala kraje od Gradeža do Gorice. Pred etapo smo pripravili prilogo, ki predstavlja ljudi, povezane z dirko in njeno zgodovino ter pričakovanja lokalnih skupnosti. V bogati prilogi na 20 straneh boste lahko brali intervjuje, reportaže in izvedeli veliko zanimivosti.