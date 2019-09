Gladka zmaga Jadrana Motomarine, za nogometaše le dve zmagi

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD -

Jadran Motomarine - Jesolo 76:60 (18:18, 44:32, 57:43)

Jadran: Ban 22 (6:7, 5:7, 2:3), Ridolfi 14 (2:2, 3:5, 2:5), Malalan 6 (1:1, 1:4, 1:1), Škerbec 16 (1:2, 6:10, 1:3), Milisavljević 4 (-, 2:7, -), Zidarič (-, 0:1, 0:2), Cettolo (-, -, 0:2), Daneu 4 (-, 2:5, -), Gregori 10 (-, 2:2, 2:2), Švab, Pregarc. Trener: Mura. Izgubljene žoge 11, pridobljene žoge 7. podaje 20, skoki: 5 v napadu in 29 v obrambi

Jadran Motomarine je prvenstvo začel z odliko in prvo zmago. Začetek tekme je bil sicer izenačen, nato pa so v ospredje stopili mlajši igralci, z večjo učinkovitostjo v obrambi pa povsem spreobrnili potek srečanja. Jadran je prevzel prednost in je ni izpustil vse do konca.

NOGOMET

ELITNA LIGA -

Fontanafredda - Primorje 2:1 (1:0)

Strelec: Girardini v 92.

Primorje: Persic, Kuniqi, Ingrande (Girardini), Pagliaro, Benzan (Morgante), Bucca, Poropat, Gridel, El Moujhadi (Pisani), Školnik, Abduramanović (Krasniqui). Trener: Campo.

Primorje ostaja še brez zmage. Četrta sila prvnestva je vsako napako kaznovala z golom. »Škoda, saj smo igrali dobro. A proti takim nasprotnikom, si ne smemo dovoliti napak. Po vodstvu z 2:0 smo imeli z Gridelom, Bucco in Školnikom še štiri čiste priložnosti, a jih nismo izkoristili,« je povedal trener Campo po porazu.

PROMOCIJSKA LIGA -

Staranzano - Kras Repen 4:0 (1:0)

Kras: Francescutti, Beqiraj (Fernandez), Skabar, Strussiat, Cudicio, Simeoni, Kocman (E. Bresich), Dekovic (P. Bresich), Volas, Zappalà, Petracci (Savron). Trener: Pahor.

Izključen: Volas v 15. minuti

Kras je na gostovanju visoko izgubil. »Igrali smo slabo, od 15. minute drugega dela pa smo v desetih težko zadržali napadalni Staranzano,« je po tekmi povedal predsednik Krasa Goran Kocman. Staranzano je prvi povedel v prvem polčasu, v 15. minuti drugega dela pa je bil zaradi protestov izključen Volas, tik za tem je Staranzano podvojil (2:0). Pet minut kasneje je Kras imel priložnost za gol, a je Kocman zgrešil 11-metrovko. V nadaljevanju je deseterica iz Repna težko branila in tako dopustila gostiteljem še dva gola. Trener Pahor je v končnici zamenjal še tri igralce, že po desetih minutah tekme pa je Petraccija zaradi lažje poškodbe kolena zamenjal Savron, Fernandez pa od konca prvega polčasa zaigral namesto Beqiraja.

1. AMATERSKA LIGA -

San Canzian Begliano - Mladost 0:1 (0:1)

Strelec: Veljković v 10. minuti

Mladost: Cantamess, Peric, Comar (Manià), Tabai, Iodice (Fedel), Lavrencic, Sandalli, Bragagnolo, Cadez (Mucci), Veljkovic (Mason), Milan (Marassi). Trener: Pinatti.

Mladost se je veselila novih treh točk. Tokrat je odločilni zadetek dosegla že v deseti minuti prvega dela in prednost ohranila vse do končnega žvižga. Avtor gola je bil Veljković, ki je precizno streljal direktno v gol s prostega strela. Mladost je bila v prvem polčasu nevarna še s Cadezom v 40. minuti, ki je žogo potisnil z glavo proti golu, a je vratar strel ubranil.

V drugem delu je bila igra bolj umirjena, svoje so naredili tudi sodniki. Dosodili so kar 6 minut podaljška: prav takrat je Mladost spet zatresla mrežo, a je sodnik razveljavil gol zaradi nedovoljenega položaja. »Veseli smo treh točk, predvsem za vzdušje v ekipi nam prav pridejo,« je po tekmi dejal predsednik Claudio Cadez.

2. AMATERSKA LIGA -

Vesna - CGS 1:1 (1:1)

Strelec: Favone v 40. minuti

Vesna: E. Carli, L. Carli, Renar, Leghissa, Gargiuolo, Veronesi (Ferluga), Vattovaz, Košuta (Burukčič), Jovicic (Pojani), Škerlić, Favone (Martini), Vrse. Trener: Venanzi.

V Križu je prvi povedal CGS, pred koncem prvega dela pa je izenačenje podpisal Favone. Vesna bi lahko povedla, saj je v drugem delu zgrešila 11-metrovko, nato pa si priigrala še nekaj priložnosti. »Škoda, saj bi lahko zmagali. Po izenačenju smo bili še dvakrat sami pred golom. A veseli me, da nismo popustili in da smo igrali mirno vse do konca,« je po tekmi povedal trener Danilo Venanzi.

Primorec - Isontina 0:0

Primorec: Sorrentino, Frangini, De Leo, Fedele (Buonpane), N. Tesser (F. Tesser), R. Dicorato, Piras, Cerebuch, Capraro, Iadanza (Pedrosa), Castrillon. Trener De Sio.

Trebensko moštvo bi si po igri in priložnosti za gol zaslužilo zmago, zadovojiti pa se je moralo z nedoločenim izidom. Gostitelji so skozi vso tekmo imeli pobudo v svojih rokah in imeli vsaj sedem zelo ugodnih priložnosti za zadetek ter med drugim tudi zadeli vratnico s Cerebuchom. Gostje so le dvakrat ogrozili Sorrentinova vrata.

Moraro - Breg 0:3 (0:2)

Strelci: Cermelj 18., Halili v 20., Galatà v 47.

Breg: Blasevich, Andreasi, Pischianz, Marchetti (Calabrese), Bobbini, Galata’, Halili, La Bella (Ligotti), Maselli, Carbone (Madrusani), Cermel (Bazzara)j. Trener Quagliarello.

Breg je v gosteh osvojil dragocene točke proti solidnemu Moraru. Prvi so povedli brežani s Cermeljem že v 18. minuti. To je gostom dalo dodatno samozavest, prejeli so pobudo v svoje roke in dosegli drugi zadetek dve minuti pozneje s Halilijem. Z dobro igro so nadaljevali tudi v začetku drugega dela. Končni izid je zapečatil Galatà.

Triestina Victory - Sovodnje 2:2 (0:1)

Strelci: Dornik v 10., Lutman v 70.

Sovodnje: Fabricijo, Noto (Falcone), Tomsiò (Ribolica), Kogoj, Diew, Petejan, Dornik, Rijavec, Fromisano, Černe (Peressini), Lutman. Trener: Feri.

Igralci Sovodenj so zaigrali prepričljivo, rezultat pa bi bil lahko še boljši. Prvi so povedli, nasprotniki pa so na vsako prednost tudi odgovorili z golom. V končnici so Sovodenjci še pritisnili na plin in bili v napadu nevarni, a se žoga nikakor ni hotela zakotaliti v gol. »Škoda, saj smo oba gola dobili po naši napaki,« je po tekmi še povedal športni direktor Marko Fajt.