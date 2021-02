Glasbeni Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila Jadranovega košarkarja in harmonikarja Simona Cettola ter nekdanjega Kontovelovega košarkarja in kitarista Marka Gantarja, po video zvezi pa se je iz Münchna oglasil nekdanji odbojkar in violinist Aleš Lavrenčič. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele Jadranovega športnega vodjo Andreja Vremca, ki je razložil, zakaj se je članska ekipa odpovedala igranju v letošnji C-ligi gold, ter predsednico JK Čupa Nado Čok in arhitekta Igorja Spetiča, ki sta razkrila načrt novega društvenega sedeža v Sesljanskem zalivu. Gostom v studiu je vprašanje postavil violinist Aleš Antonič.

Klikni in oglej si odajo