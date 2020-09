Goran Dragić popeljal Miami v polfinale lige NBA

Goran Dragić je z odličnim nastopom popeljal Miami v polfinale lige NBA. Košarkarji Miami Heat so na Floridi premagali ekipo Milwaukee Bucks s 103 : 94 in tako dosegli četrto odločilno zmago, medtem ko so Millwaukee Bucks osvojili le eno. Goran Dragić je bil skupaj z Jimmyjem Butlerjem najboljši strelec pri Miamiju s 17 točkami, sicer pa je v 33 minutah igre prispeval še štiri skoke in dve podaji. Njegova trojka v začetku druge četrtine je bila med drugim ena ključnih potez tekme. Milwaukee je bila najboljša ekipa rednega dela prvenstva in je veljala za favorita, na peti tekmi je sicer ostala brez poškodovanega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa.

Miami se bo v finalu vzhodne konference NBA pomeril z zmagovalcem polfinalnega dvoboja med Bostonom in Torontom. Boston trenutno vodi s 3:2 v zmagah.