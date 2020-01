Goričan okusil odbojkarsko A3-ligo

Goriški odbojkar Ismael Princi, ki je do lani nastopal za Olympio, je od konca novembra član Pallavolo Macerate. Odbojkar, ki bo maja dopolnil 20 let, si je po lanski sezoni zaželel drugačnih izzivov in po nekaj mesečnem čakanju vendarle dobil nov (odbojkarski) dom. Za Macerato nastopa v standardni postavi C-lige, ponudbo pa je sprejel predvsem zaradi priložnosti nastopanja v prestižni junior league, kjer nastopajo vse mladinske ekipe U20 italijanskih prvoligaških klubov. Obenem pa mu je klub že ponudil priložnost, da se je vključil v trenažni proces članske ekipe, ki nastopa v A3-ligi in na predzadnji tekmi leta 2019 je bil tudi vpoklican na klop. V predzadnjem krogu proti Coriglianu sicer ni vstopil, okusil pa je tekmo na visoki ravni.

Četudi nastopa v isti ligi kot matični klub Olympia, je Princi zadovoljen z izbiro. C-liga je v Markah na višji ravni kot v naši deželi, saj v njej nastopajo tudi bivši prvoligaši in več igralcev, ki je igralo v B-ligi.

Klub se je leta 2017 preimenoval v Pallavolo Macerata in prevzel zapuščino Polisportive Montalbano Colleverde. Lani je klub z nastopom v A2-ligi dosegel najvišjo raven, po lanskem razigravanju pa je izpadel iz višje lige in pridobil mesto v novoustanovljeni A3-ligi.