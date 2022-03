Goriška Olympia gladko

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Futura Cordenons 0:3 (18:25, 13:25, 12:25)

Soča: Cavallaro 2, Devetak 9, Černic 1, Persoglia 2, Delle Case 1, Manfreda 6, Margherito (L1) Hlede 8, Antoni n.v., Venuti 1. Trener: Battisti.

Pordenone – Olympia 0:3 (17:25, 14:25, 22:25)

Olympia: Terpin 11, Corsi 5, Cotič 10, Pavlović 10, Cobello 5, Hlede 3; M. Komjanc 4, Černic 0, A. Čavdek (L), Š. Čavdek (L), Lupoli n.v., S. Komjanc n.v.. Trener: Makuc.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – RojalKennedy 2:3 (26:24, 24:26, 20:25, 25:13, 11:15)

Zalet ZKB: Ciuch 15, Furlan 8, Misciali 9, Tientcheu 29 Vattovaz 5, Winkler 5, Lovriha (L1) 1, Vidoni (L2), Gruden, Hussu 6, Mateja in Petra Gulich, Rapotec, Stergonšek 1. Trenerka: Daniela Ciocchi.

Igralke Zaleta ZKB so odigrale zelo dobro tekmo in odtrgale vodilnemu Rojakennedyju točko, s kančkom več sreče pa bi bil izkupiček lahko še boljši. Pred samo tekmo je znašala razlika med ekipama celih 22 točk, na igrišču pa se ta razlika sploh ni poznala. Zaletovke so takoj pokazale, da ne mislijo poceni prodati svoje kože. Začele so nadvse odločno in presenetile nasprotnice, a takega pristopa res niso pričakovale. Po začetni izenačenosti so takoj prevzele pobudo in vodile vse do konca, v končnici že 24:20, ko je gostjam uspelo izenačiti, v končnici pa je bil Zalet boljši. V drugem je Rojalkennedy začel zelo ostro, povedel že z 20:14, a so zaletovke odreagirali, začele nižati razliko, prišle na 22:23, nato izenačile pri 24:24, sreča jim je obrnila hrbet čisto v končnici. Tudi tretji niz je bil izredno izenačen, ekipi sta se izmenjavali v vodstvu vse do izida 19:19, ko so si gostje z nekaj odlično izvedenimi akcijami priborile nekaj točk prednosti. Četrti je bil v bistvu monolog zaletovk, ki so nasprotnice dobesedno nadigrale v vseh elementih igre in si tako povsem zasluženo priigrale pravico do igranja petega seta. V tem so najprej povedle gostje (6:4), a se naše igralke niso dale, izenačile pri 8:8, bile nato povsem enakovredne gostjam do 10:10, ko je Rojalkennedy spet povedel in prednost obdržal do konca.

Daniela Ciocchi, trenerka Zaleta ZKB: » Zelo smo zadovoljni z osvojeno točko, ki je proti prvemu na lestvici še toliko slajša. Igralke so bile dobre v obrambi in bloku, napad postaja iz tekme v tekmo bolj raznolik in zato veliko manj predvidljiv, pa tudi na servisu veliko manj grešimo. Skratka, na dan prihajajo sadovi trdega dela na treningih, kar je odlično za moralo v ekipi in, seveda, dobra popotnica za drugi del prvenstva.«

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Olympia TS 1:3 (25:17, 23:25, 19:25, 13:25)

Soča: Scocco 12, Cotič 2, Komic 8, Ferfoglia 1, Piva 14, Birri 4, Deiuri 0, Menis 6, Colja 7, Flospergher (L), Kovic (L). Trener: Milocco.

Odbojkarice Soče so začele dobro in osvojile prvi set. Drugi set je bil izenačen in na koncu so prevladale gostje, ki so nato prevzele pobudo v tretjem in četrtem setu ter tako odnesle domov celoten izkupiček. V prihodnjih dveh krogih čakata Sočo pomembni tekmi, na katerih odbojkarice trenerja Milocca upajo, da bodo iztrgale kako točko.