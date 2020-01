Goriški kickboxer na svetovnem prestolu

Goriški Slovenec Yao Agbetiafa je ob izteku lanskega leta dosegel najpomembnejši uspeh v svoji športni karieri. Štiriindvajsetletni borec iz Podgore je namreč osvojil naslov svetovnega prvaka zveze WKA (World Kickboxing and Karate Association) v kickboxingu v kategoriji do 72,5 kg. V kraju Godega di Sant’Urbano pri Coneglianu je 14. decembra premagal francoskega prvaka Hamida Mhamdija in si tako nadel zlati pas prvaka. Agbetiafa, ki izhaja iz mešanega zakona (oče je iz Toga, mama pa je goriška Slovenka) in je maturiral na poklicnem zavodu Ivana Cankarja v Gorici, je do zmage prišel po treh izenačenih rundah, po katerih so sodniki ocenili, da je bil boljši od nasprotnika. »Bila je res trda borba, na katero pa sem se kot vedno zelo dobro pripravil. Pričakovanja so bila visoka, prav zato pa si je dvoboj ogledalo veliko število gledalcev. Sem izjemno zadovoljen, saj sem dosegel največji uspeh doslej,« je dejal borec goriškega kluba Team Satori.

