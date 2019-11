Goriško čezmejno smučarsko prvenstvo vendarle bo

V preteklih dneh je veliko prahu dvignila novica, da goriškega čezmejnega prvenstva v alpskem smučanju v prihajajoči zimi ne bo, in da je bila letošnja, po vrsti že 15., izvedba zadnja. »Čezmejno prvenstvo bo, le da ne bo več povezano z uradnim goriškim pokrajinskim prvenstvom. Tekmovanji bosta potekali ločeno. Šestnajsto izvedbo čezmejnega prvenstva bo organiziral Sci club Due iz Ronk in Tržiča. Na vrsti bo v nedeljo, 1. marca, na Piancavallu, potekalo pa bo s prenovljeno formulo,« je včeraj za Primorski dnevnik dejal Livio Rožič, goriški športni delavec in član upravnega odbora OOZUS, ki je bil leta 2005 z Brunom Gomischechom med soustanovitelji goriškega čezmejnega prvenstva.

