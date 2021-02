Hitrohodec Alex Schwazer oproščen

Sodišče v Bocnu je južnotirolskega hitrohodca Alexa Schwazerja oprostilo jemanja nedovoljenih anaboličnih steroidov. Dejanja ni storil, so ugotovili, iz preiskave je izšlo, da so bili vzorci urina ponarejeni z namenom diskreditacije Schwazerja in trenerja Sandra Donatija.

Švicarsko zvezno sodišče s sedežem v Lozani je tako kot športno arbitražno sodišče maja 2020 potrdilo osemletno prepoved nastopanja zaradi jemanja nedovoljenih anaboličnih steroidov. Tako kazen je izreklo že mednarodno arbitražno razsodišče leta 2016, ko so pri njem že drugič odkrili jemanje dopinga. Štab Schwazerja se je izgovarjal, da je prišlo pri analizah do manipuliranja.

Alex Schwazer se kljub oprostitvi sicer ne bo mogel udeležiti olimpijskih iger v Tokiu, ker je osemletna prepoved nastopanja še veljavna, in sicer dokler jo Zvezno sodišče v Švici ne bo preklicalo.