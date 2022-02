Hitrostna drsalka Arianna Fontana v zgodovino

Hitrostna drsalka na krajših progah (short track) Arianna Fontana je na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu ubranila naslov olimpijske prvakinje na 500 metrov, disciplini, v kateri je na odru za zmagovalce že četrtič zapored. Po zlati kolajni v Pekingu in Pjongčangu pred štirimi leti je bila v Sočiju srebrna, v Vancouvru pa bronasta.

Za 31-letnico je to že deseta olimpijska kolajna. Postavila se je ob bok smučarski tekačici Stefanii Belmondo, ki je bila doslej najtrofejnejša v Italiji.

Za Fontano je to že druga kolajna v Pekingu po srebru, ki ga je osvojila z mešano ekipo, na kratkih progah pa bo še nastopila in ima zato možnost za dodatna odličja. Nasploh pa je za italijansko odpravo to prva zlata kolajna v Pekingu.

Prvo olimpijsko kolajno je tekmovalka iz Sondria osvojila pri rosnih 15 letih, kar jo uvršča med najmlajše zmagovalke na zimskih igrah, je pa tudi najtrofejnejša nasploh med drsalci in drsalkami na kratke proge.

Srebrna kolajna je šla v roke Nizozemke Suzanne Shulting, bron pa je pripadel Kanadčanki Kim Boutin.