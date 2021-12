Združenje slovenskih športnih društev v Italiji je v novinarskem sporočilu obelodanilo, da 18. Iger prijateljstva 2021 tudi letos ne bo. »Spričo ponovnega širjenja virusa COVID-19 se je zdravstvena slika na lokalni in mednarodni ravni poslabšala, zato organizatorji ne morejo zagotoviti varnega poteka dogodka. Zdravje in varnost vseh sodelujočih imata za organizatorje in vse partnerje projekta najvišjo prioriteto. ZSŠDI si je 18. izvedbo Iger prijateljstva, ki je bila v programu v Trstu od 26. do 28. decembra letos, zamislilo kot množični praznik športa, zato smatrajo, da za dogodek kot si ga želijo, bo treba še malo počakati. Če bo le možno, bo mednarodni večpanožni turnir, ki se ga udeležuje preko 400 mladih športnikov in športnic iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Furlanije - Julijske krajine zaživel v prvi polovici meseca junija 2022,« so napisali v novinarskem sporočilu.