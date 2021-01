Igrali naj bi spet aprila

Potrjeni predsednik deželne nogometne zveze Ermes Canciani je včeraj poslal v Rim načrt o nadaljevanju letošnje nogometne sezone v deželnih amaterskih ligah in predlog o reformi deželnih prvenstev, ki bi prišel v poštev v prihodnji sezoni (2021/22).V dolgem poročilu je državni nogometni zvezi predlagal, da bi se nogometna sezona v Furlaniji - Julijski krajini nadaljevala 4. in 11. aprila s pokalom elitne lige. V nedeljo, 18. aprila, pa naj bi se nadaljevala vsa deželna prvenstva: osmi krog elitne lige in šesti krog v prvenstvih promocijske, prve in druge amaterske lige. »Pogoj, da bi to bilo izvedljivo, je prihodnja vladna uredba, ki bo vstopila v veljavo marca. Ključni datum je torej 5. marec. Upam, da se bo do takrat epidemiološka slika še dodatno izboljšala in se bo lahko znova normalno treniralo ter uporabljalo slačilnice. V nasprotnem primeru bomo z veliko težavo zaključili letošnjo sezono,« je dejal Canciani. Formula predvideva, da bi v vseh deželnih prvenstvih zaključili prvi del in nato bi igrali končnico za napredovanje in obstanek. Iz elitne lige bi nato izpadle štiri ekipe. Samo tri pa bi napredovale iz promocijske lige (le dve v primeru, da bi ena ekipa izpadla iz D-lige). V prihodnji sezoni bi potemtakem v elitni ligi igralo 18 klubov, prav toliko bi jih bilo v dveh skupinah promocijske lige. To se pravi, da bi na koncu letošnje sezone napredovalo iz 1. AL sedem ali celo več ekip. Podobno iz 2. v 1. AL.