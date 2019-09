»Igrati za Jadran je res nekaj posebnega«

Jadran Motormarine je med letošnjim poletjem okrepil Tim Škerbec, ki je v minuli sezoni prispeval levji delež pri napredovanju Falconstarja v B-ligo, pred dvema letoma pa je bil v dresu tržiškega moštva najboljši strelec C-lige gold. S 26-letnim Portorožanom je novi Jadranov trener Andrea Mura pridobil kakovostnega vsestranskega košarkarja.

Tim, kako so vas sprejeli pri Jadranu?

Pri Jadranu so me sprejeli odlično. Fantje so zelo povezani med seboj, kar se takoj opazi. Vsem v klubu sem hvaležen za tako topel sprejem.

Kaj pomeni nastopati v tuji državi za slovensko ekipo?

To je res nekaj posebnega. Pretekli dve leti sem igral v Tržiču, v italijanski ekipi. Letos pa se pravzaprav počutim, kot da bi igral v Sloveniji, a igram v Italiji. Šele na gostovanjih se bom verjetno zavedal, da igram v tuji državi. Pri Jadranu se zelo občuti slovenski pridih in čut pripadnosti. Zelo cenim in spoštujem to, kar športna društva delajo za ohranitev slovenstva. Opravljajo družbeno zelo koristno nalogo, marsikdo v matični domovini bi se moral po njih zgledovati.

Kam lahko cilja Jadran letos?

Verjamem, da lahko ciljamo na najvišja mesta. Želimo si biti pri vrhu in izboljšati lanski rezultat. To bo naša največja motivacija. Vsi igramo za to, da smo čim boljši in da zmagujemo.