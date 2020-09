Iličić spet trenira

Josip Iličić po dolgi odsotnosti spet trenira z Atalanto. Danes popoldne ob 15.30 je prispel v športni center Zingonia pri Bergamu. Pričakali so ga številni navijači, ki so mu želeli izraziti vso naklonjenost in podporo. Mnogi so se z njim fotografirali, na glavni vhod pa so izobesili njegovo gigantografijo v enem izmed običajnih trenutkov proslavljanja zadetka. Na enem letaku so v tamkajšnjem narečju zapisali »Josip mola mia, Bergamo è con te« (»Josip ne popusti, Bergamo je s teboj«). Trener Gasperini je sicer povedal, da Iličić do novih navodil še ne sodi v ekipo.