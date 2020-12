Imamo (prvo) zmagovalko, najmljašo in najstarejšega

K akciji Triglaving in Matajuring se je v preteklem tednu pridružilo še pet oseb. Med njimi smo dobili zmagovalko, Elizabeto Živic iz Štandreža. Uradnica po poklicu je od 22. novembra, odkar smo razpisali akcijo, preživela aktivno vsak vikend in tako že presegla zastavljeni cilj. Na šestih vzponih je zbrala kar 4070 metrov višinske razlike, s tem da se je dvakrat povzpela na Sabotin z gorskim kolesom, trikrat ga je osvojila peš, po prehodu naše dežele v »rumeno« pa se odpravila na vrh Višarij s krpljami. Za vsak vzpon nam je »amaterka«, kot se sama opisuje, posredovala tudi GPS traso in pa fotografijo z zimskega vzpona.

K akciji se je pridružil gorski tekač iz Boršta Goran Ruzzier, ki je prav tako že dosegel Triglav, a bo skušal do konca akcije, 22. januarja, preteči čim više, prijavili pa so se še Gaja Braini in Franko Drassich z ženo Zojo Tence. Dobili smo tako tudi (doslej) najmlajšo in najstarejšega sodelujočega, ki se želijo povzpeti vsaj virtualno na Triglav. Gaja Braini iz Podgore je stara 25 let, Franko Drassich pa je dopolnil 76 let.

Tik pred ciljem je Evgen Hervat, ki mu do vrha Triglava manjka natanko še 255 metrov.

Skupno je zdaj trinajst prijavljenih. Prijave so še možne, k sodelovanju vabimo tudi kolesarje. Še vedno vabimo k akciji tudi otroke in mladostnike in seveda njihove starše.

Naj spomnimo, da zbrane vzpone lahko pošljete vsak teden do četrtka na elektronsko pošto sport@primorski.eu.

