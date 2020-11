Individualni treningi na prostem so še dovoljeni

Po objavi odredbe, ki jo je včeraj podpisal in predstavil predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, je zavladalo precej zmede na športnem področju. Sam predsednik je na novinarski konferenci napovedal, da prekinja »športne dejavnosti na odprtem«, podrobnosti pa ni navedel. Prav tako jih ni ponudila odredba, v kateri jasno ne piše, kaj želi dežela začasno prekiniti. V dotičnem členu piše, da so dovoljene še vse športne dejavnosti »državnega interesa«, prepovedane pa so dejavnosti in treningi ekipnih in kontaktnih športov, tako kot to določa vladna uredba 3. novembra.

Po pojasnilih državnega vladnega urada za šport pa je vladna uredba resda prekinila »običajne« treninge ekipnih in kontaktnih športov, dovoljuje pa še naprej treninge na prostem v individualni obliki, torej vadbo brez telesnega stika. Zato včeraj zvečer ob objavi odredbe, ni bilo čisto jasno, kaj želi deželna vlada prekiniti.

Za pojasnilo smo zato danes poklicali vodjo urada za komuniciranje deželne vlade Demetria Filippa Damianija, ki nam je pojasnil, da deželna odredba prekinja izključno dejavnosti in treninge ekipnih in kontaktnih športov, ki so doslej trenirali tako, da je še vedno prihajalo do telesnega stika. Še naprej pa je dovoljena, je dejal Damiani, individualna vadba v zunanjih prostorih, kjer je treba seveda upoštevati varnostno razdaljo in vsa ostala priporočila za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Uredba se med drugim nanaša samo na ekipne in kontaktne športe, ne pa na individualne, pri katerih torej veljajo še vedno vladna določila uredbe 3. novembra.