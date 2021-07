Italija izgubila z Avstralijo

Italijanska košarkarska izbrana vrsta je v Tokiu po zmagi z Nemčijo danes izgubila drugo tekmo proti Avstraliji z izidom 83 : 86. Avstralci so bili skozi skoraj vso tekmo v rahlem vodstvu, pri čemer so se jim italijanski košarkarji dobro upirali. Tekma je bila izenačena in dopadljiva. Avstralija je dokazala, da sodi med boljše ekipe na letošnjih olimpijskih igrah in da bo verjetno za marsikoga trd oreh. Italijani se bodo v naslednjem kolu pomerili z Nigerijo, ki so jo Avstralci že visoko premagali, in se bodo torej s pričakovano zmago po vsej verjetnosti uspeli uvrstiti v nadaljnji del turnirja. Avstralija pa bo igrala proti Nemčiji.