Italija po podaljšku do četrtfinala

Italija – Avstrija 2:1 (0:0, 0:0)

Strelci: 1:0 Chiesa (95.), 2:0 Pessina (105.), 2.1 Kalajdžić (114.)

Italija: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella (od 67. Pessina), Jorginho, Verratti (od 67. Locatelli), Berardi (od 84. Chiesa), Immobile (od 84. Belotti), Insigne (od 108. Cristante).

Avstrija: Bachmann, Lainer (od 114. Trimmel), Dragović, Hinteregger, Alaba, Schlager (od 106. Gregoritsch), Grillitsch (od 106. Schaub), Laimer (od 114. Ilsanker), Sabitzer, Baumgartner (od 90. Schöpf), Arnautović (od 97. Kalajdžić).

Potem ko se je s tekmo med Walesom in Dansko, s kar 4:0 so slavili Danci, začel izločilni del letošnjega evropskega prvenstva, sta se danes v sosedskem obračunu v Londonu pomerili še Italija in Avstrija. Na koncu so se po podaljšku veselili Italijani, ki so sicer dobili sploh prvi gol na Euru 2020. Selektor Avstrije Franco Foda ni posegal v postavo, ki si je priborila osmino finala, medtem ko je italijanski strateg Robert Mancini sedem "rezervistov" z rezultatsko nepomembne tekme z Walesom spet posadil na klop.

Tekma se je v prvem delu hitro nagnila v pričakovano smer, kjer so Italijani narekovali ritem, Avstrijci pa so se umaknili v bolj obrambne položaje in prežali na morebitne napake tekmecev. Italijani so v prvih minutah nekajkrat preizkusili vratarja Daniela Bachmanna, a ni imel večjih težav. Avstrija v začetni tretjini tekme ni bila prav nevarna, Marko Arnautović je v 18. minuti meril visoko prek gola. Bi pa lahko azzurri povedli v 32. minuti. Takrat je do žoge na robu kazenskega prostora na kakšnih 18 metrih prišel Ciro Immobile, žoga pa je po njegovem silovitem strelu zadela desno vratnico.

Drugi polčas so živahneje začeli Avstrijci, vratarja Gianluigija Donnarummo je ogrel Arnautović, rdeče-belo-rdeči pa so v 51. minuti prišli do prostega strela z roba kazenskega prostora. A specialist za takšne udarce David Alaba je tokrat meril nekaj centimetrov prek gola. Aktivnejšo igro je Avstrija kronala v 65. minuti, ko je Arnautović po podaji Alabe z glavo poslal žogo prek vratarja in v mrežo, a po ogledu posnetka gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. To je vendarle spet prebudilo Italijane, ki pa niso več našli ritma iz prvega dela. Nekaj polpriložnosti Immobileja in Manuela Locatellija so Avstrijci v obrambi brez težav ustavili, so pa nato sami v 74. minuti zahtevali najstrožjo kazen po prekršku nad Stefanom Lainerjem, vendar so bili že pred tem v prepovedanem položaju. Bolj ko se je tekma iztekala, bolj je bilo jasno, da ekipi ne bosta več tvegali, tako da se je dvoboj kot prvi v izločilnem delu prevesil v podaljšek.

Kar Italijanom ni uspelo v rednem delu, je v peti minuti podaljška rezervistu Federicu Chiesi. Po natančni podaji Leonarda Spinazzole je žogo dobil osamljen na desni strani pred golom, iz igre vrgel Lainerja in neoviran streljal v daljši kot vrat Bachmanna za 1:0. V 105. minuti je sledil nov udarec za Avstrijo. Po podaji Insigneja je Francesco Acerbi borbeno prišel do žoge in jo spravil do Mattea Pessine, ta pa je iz bližine zadel za 2:0. Toda Avstrija je še poskušala in v 114. minuti je za nekaj upov poskrbel Saša Kalajdžić, ko je po kotu spretno med padcem z glavo spravil žogo v mrežo, a to je bilo premalo za preobrat.

Italija bo v četrtfinalu v petek, 2. julija, igrala proti zmagovalcu nedeljskega srečanja Portugalska - Belgija.