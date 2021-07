Italija v finalu Eura 2020

Italijanska nogometna reprezentanca se je pozmagi nad Španijo po izvajanju 11-metrovk s 4:2 uvrstila v nedeljski veliki finale evropskega prvenstva. V rednem delu in obeh podaljških se je tekma končala z 1:1 (1:1, 1:0). Druga polfinalna tekma med Anglijo in Dansko se bo v sredo na londonskem Wembleyju pričela ob 21. uri. Za Italijo je v rednem delu zadel Federico Chiesa v 60., za Španijo paAlvaro Morata v 80. minuti.

V izvajanju 11-metrovk so bili bolj zbrani italijanski nogometaši. Za Italijo so zadeli Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschiin Jorginho, zgrešili pa je Manuel Locatelli. Pri Špancih sta bila postrelih z bele pike natančna Gerard Moreno in Thiago Alcantara, zgrešila pa sta Dani Olmo in Alvaro Morata.

Italijani so se po zmagoslavju nad Španci četrtič prebili v veliki finale,v nedeljo bodo na slovitem stadionu v severozahodnem delu Londona naskakovali svojo drugo končno zmago na evropskih prvenstvih proti zmagovalcu angleško-danskega obračuna. Na domačem sklepnem turnirju 1968 so se povzpeli na nogometni Mont Blanc, v Belgiji in na Nizozemskem 2000 so v finalu morali priznati premoč Francozom, dvanajst let kasneje pa so bili na Poljskem in v Ukrajini na najbolj pomembni tekmi od njih boljši tudi Španci.