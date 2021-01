Italija v Tokio brez zastave in himne?

Italija resno tvega, da bo na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu nastopala brez državnih simbolov. To pomeni, da Federica Pellegrini in ostali italijanski športniki ne bodo tekmovali pod italijansko zastavo, prav tako ne bodo prisluhnili državni himni v primeru zmag. Kot poroča dnevnik La Repubblica bo Mednarodni olimpijski komite (Mok) kaznoval Italijo, ker je kršila pravila Olimpijske listine. Do spora je prišlo zaradi reforme športa, ki jo je pred časom sprejela italijanska vlada in ki je odvzela avtonomijo Italijanskemu olimpijskemu komiteju (Coni). Mok bo dokončno odločitev sprejel v sredo, do takrat pa ima italijanska vlada še nekaj možnosti, da se ponovno prilagodi pravilom Olimpijske listine. V njej je namreč jasno zapisano, da morajo biti športne zveze, ki so vključene v olimpijsko gibanje, politično nevtralne, državni olimpijski komiteji pa morajo ohranjati lastno avtonomijo in se ne smejo podrejati političnim, sodnim, verskim ali ekonomskim pritiskom.