Italijani (po 53 letih) evropski prvaki

Nogometna reprezentanca Italije je novi evropski prvak. Italijani so v velikem finalu Eura 2020 na londonskem Wembleyju po enajstmetrovkah premagali Anglijo s 3:2 (1:1, 1:1, 0:1). Za Anglijo je v rednem delu zadel Luke Shaw v 2., za Italijo pa Leonardo Bonucci v 67. minuti. Odločilno enajstmetrovko pa je zadel Federico Bernardeschi. Italijani so danes osvojili drugo lovoriko na evropskih prvenstvih, prvič so bili doslej prvaki leta 1968. Angleži, ki so igrali v sploh prvem finalu na EP, doslej pa imajo v svoji zbirki le eno lovoriko z velikih tekmovanj, zmago na SP daljnega leta 1966, pa so tudi tokrat ostali brez novega pokala.