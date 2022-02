Italijanska mešana štafeta v hitrostnem drsanju na kratke proge v sestavi Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Andrea Cassinelli e Yuri Confortola je osvojila srebrno kolajno na zimskih Olimpijskih igrah v Pekingu.

Italijani so na koncu zaostali samo za Kitajci. Ostali dve ekipi (Kanada in Madžarska) sta padli, tako da sta se za zlato udarili samo Italija in Kitajska, ki je bila na koncu tudi najhitrejša. Tretje mesto je na koncu osvojila Kanada.