Italijanske odbojkarice so evropske prvakinje

Italijanske odbojkarice so po letu 2009 spet na vrhu Evrope. Včeraj so v finalu evropskega prvenstva s 3:1 premagale Srbijo, ki je igrala pred polnimi tribunami v Beogradu. Finalni obračun so sicer boljše začele Srbkinje, evropske prvakinje 2017 in 2019, nato pa so Italijanke stopnjevale igro do viška v četrtem nizu, ko so zmagale kar 11:25. Tretje so bile turške odbojkarice, ki so s 3:0 premagale Nizozemke.

Šlo je v bistvu za revanšo po porazu na olimpijskih igrah v četrtfinalu, kjer so bile Srbkinje boljše s 3:0.