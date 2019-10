Ivanu Peterlinu podelili priznanje OKS

V torek so v okviru Dnevov Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez v Portorožu podelili tudi priznanja osrednje športne organizacije v Sloveniji. Med nagrajenci je bil tudi predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin. Plaketo OKS-ZŠZ je prejel iz rok legendarnega slovenskega telovadca Mira Cerarja. V utemeljitvi nagrade so poudarili Peterlinovo polivalentnost, športu je zapisan z dušo in telesom, »vendar ne v smislu gole tekmovalnosti, ampak športu, pojmovanemu predvsem kot sredstvu, ki pripomore k ohranjanju slovenske besede na mešanem italijansko – slovenskem ozemlju, kakršno je zamejstvo,« so zapisali, poudarili, da je že štirideset let vpet v športno delovanje ZSŠDI, ob prevzemu predsedniškega mesta pa je športni krovni zvezi dal nov zagon. »Brez prispevka Ivana Peterlina bi bil slovenski zamejski šport nedvomno manj uspešen,« se zaključuje utemeljitev nagrade.