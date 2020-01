Enaindvajsetletni latvijski košarkar z italijanskim potnim listom Arturs Strautinš ni več član tržaškega Allianz Pallacanestro Trieste. Klub in igralec sta prekinila pogodbo, Strautinš pa se iz Trsta seli v Videm, kjer bo do konca sezone okrepil moštvo APU Old Wild West, ki nastopa v italijanski A2-ligi.