Izbrali smo jih, a oni še ne vedo. Pravzaprav bodo izvedeli v prihodnjih vrsticah, ko bodo prebrali svoja imena. Kdo so torej novi junaki, ki bodo v letošnjem koronaletu - v sklopu naše akcije Postani fit tudi ti 5.0 (beri peta izvedba) - skušali shujšati in izoblikovati svoje telo? Mentorka našega skupnega projekta, fitnes trenerka Gina Lazarević, ni imela lahkega dela. A včeraj se je odločila. V akciji Postani fit tudi ti bodo letos sodelovali tri ženske in moški. Njihova imena pa boste našli v današnji (sobotni) tiskani izdaji Primorskega dnevnika.