Iz kolesarske dirke po Franciji so izključili direktorja Rogličeve ekipe Jumbo Visma, Nizozemca Merijna Zeemana. Do predstavnika Mednarodne kolesarske zveze se je vedel neprimerno, je sam priznal Zeeman, ko je slednji med pregledovanjem koles poškodoval kolo Primoža Rogliča. Disciplinski sodnik dirke po Franciji je v četrtek v obrazložitvi izključitve zapisal, da ga je Zeeman napadel, grozil in žalil uradno osebo Mednarodne kolesarske zveze. Poleg izključitve so mu zato naložili kazen v višini 1860 evrov.

Zeman je pozneje obžaloval dogodek in se opravičil komisarju. Priznal je, da je hudo potrt. Zadnje tri etape dirke po Franciji bo moral spremljati z razdalje. Njihove rumene sanje pa ostajajo še žive, je izjavil.