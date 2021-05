Današnjo kraljevsko etapo kolesarske dirke po Italiji od Sacileja do Cortine d’Ampezzo so organizatorji zaradi slabega vremena in sneženja v gorah skrajšali, pri čemer bodo kolesarji izpustili prelaza Fedaia in Pordoi, ki je z 2239 metri nadmorske višine najvišja točka na dirki. Obstaja namreč bojazen, da je tam cesta poledenela ali zasnežena.

Etapa bo tako namesto 212 km dolga 153 km, končni cilj pa bo prav tako v Cortini d’Ampezzo. Najvišja točka bo na prelazu Giau na višini 2226 metrov.