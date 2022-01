Izšla košarkarska priročnika dveh slovenskih trenerjev

Jan Zavrtanik in Borut Sila sta trenerja, ki imata za sabo kar bogato kariero v slovenskih košarkarskih klubih v Italiji. Zavrtanik je že dobro desetletje v trenerskem štabu goriškega Doma, v zadnjih sezonah pa vodi tudi Jadranovo mladinsko združeno ekipo, ki letos nastopa v prvenstvu U19 gold. Novogoričan je zelo aktiven tudi pri košarkarskem društvu Nova Gorica mladi, kjer je med drugim odgovoren za šolo košarke. Sila pa je po koncu igralske kariere, v kateri je oblekel tako Bregov kot Borov dres, nekaj let treniral mladinske ekipe dolinskega kluba, eno sezono pa se kot trener preizkusil tudi pri klubu Basketrieste. Trenutno uči športno vzgojo na osnovni šoli v Divači ter vodi športno društvo Žogica, v katerem je tako predsednik kot trener. Zavrtanika in Silo pa ne združuje le trenersko delo v zamejskih košarkarskih klubih, temveč tudi dejstvo, da sta pred kratkim izdala vsak svojo košarkarsko knjigo. Pravzaprav gre za trenerska priročnika za učenje košarkarskih prvin v otroških starostnih skupinah.

Knjigi Jana Zavrtanika je naslov Priročnik za trenerje najmlajših košarkarjev in košarkaric. »Gre za priročnik namenjen mladim trenerjem, ki učijo otroke od 5. do 11. leta starosti. Napisan je v zelo enostavnem jeziku in je primeren tudi za listanje med samo vadbo. V knjigi sem združil znanje, ki sem ga pridobil z osebnimi izkušnjami, te pa podprl z literaturo tako slovenskih kot italijanskih priznanih strokovnjakov. Največ sem črpal iz del Maurizia Cremoninija, ki velja za enega izmed največjih strokovnjakov italijanske šole minibasketa (že več let je tehnični vodja minibasketa pri košarkarski zvezi Fip, op. a.),« je dejal novogoriški košarkarski strokovnjak. Njegov priročnik je razdeljen na tri sklope. Prvi je namenjen predvsem organizaciji treningov in splošnim napotkom. Drugi sklop je razdeljen na tri dele: prvi je namenjen vadbi otrok starosti od 5 do 6 let, drugi od 7 do 8 let, tretji pa od 9 do 11 let. Po teoretičnem delu je na koncu knjige dodan še letni program dela: za otroke iz 1. in 2. razreda osnovne šole je Zavrtanik pripravil 30 treningov, za otroke 3. in 4. razreda pa 60 treningov. Treningi (vaje so obrazložene besedno in s pomočjo skic) zajemajo vse prvine košarke: tehniko, taktiko, kondicijsko in psihično pripravo.

Knjigi Boruta Sile je naslov Zabavna mala košarka. »Zasnova za knjigo je nastala že nekaj let nazaj, ko sem na nekem trenerskem seminarju predstavil učenje košarke s pomočjo elementarnih iger za starostne skupine U9 in U11. Nekaj časa zatem mi je član izvršnega odbora Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije Dejan Gašparin dejal, da bi lahko bila vsebina mojih predavanj primerna za strokovni priročnik. Ideja mi je bila všeč in tako sem se lotil dela,« je povedal Sila. V svojem priročniku je navedel 48 elementarnih iger, ki so zelo razširjene med osnovnošolskimi otroki (na primer igra črni mož), le da so v njih prisotne tudi košarkarske prvine. Nekaj iger si je tudi sam izmislil. Priročnik je namenjen trenerjem, ki se ukvarjajo z začetniki, to je z otroki od 6. do 11. leta starosti. »Bistvo pojma zabavna košarka je ta, da se otroci ne dolgočasijo in da se učijo z igro. Zato navedene igre niso le golo učenje golih košarkarskih elementov, tehnične prvine se nekako skrite v igrah. Dejansko gre za neko povezavo med športno vzgojo in košarko,« je še dejal trener iz Dolnjih Ležeč pri Divači.