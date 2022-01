Jacobs, Pogačar, Luna Rossa, odbojkarski finale in ... derbi v Repnu

Leto 2021 je bilo za Slovence in Italijane nasičeno s športnimi uspehi. Spomladi je fantastično sezono za slovensko kolesarstvo napovedal Tadej Pogačar, ki je osvojil »spomenik« Liège–Bastogne–Liège. 23-letni kolesar iz Klanca pri Komendi je nato drugo leto zapored osvojil Tour de France in se je na tokijskih olimpijskih igrah okitil z bronom. Jeseni je piko na i postavil z osvojitvijo drugega »spomenika«, Lombardije. Primož Roglič je bil zlat v olimpijskem kronometru ter nato potrdil zmago na španski Vuelti. Slovenski odbojkarji so bili srebrni na evropskem prvenstvu. V finalu jih je premagala Italija. Leto 2021 je bilo pravzaprav obarvano v barvo »azzurro«. Italijanska nogometna reprezentanca je po 53 letih postala evropski prvak. Z olimpijskih iger so »azzurri« prinesli domov rekordno bero štiridesetih kolajn. V zgodovino sta se vpisala atleta, stometraš Marcell Jacobs in skakalec v višino Gianmarco Tamberi. Pozno poleti so se z zlatom na evropskem prvenstvu okitile tudi italijanske odbojkarice na čelu s slovito Paolo Egonu. To so bili le nekateri slovenski in italijanski športni uspehi v letu 2021, ki je bilo za Italijo uspešno tudi na glasbenem področju. Na Evroviziji so slavili zmago člani glasbene skupine Måneskin. Italija je namreč nazadnje postala evropski glasbeni prvak leta 1990 v Zagrebu s Toto Cutugnom.Kljub pandemiji in številnim omejitvam zaradi koronavirusa je bilo leto 2021 uspešno tudi za slovenske športnike v Italiji. Največ zadoščenj so imeli pri zgoniškem Krasu, pri katerem so praznovali napredovanje ženske ekipe v A1-ligo in moške v B1-ligo (kasneje so se jima odpovedali). Krasov namiznoteniški igralec Matteo Parenzan pa je avgusta nastopil na paralimpijskih igrah v Tokiu in je bil tudi zastavonoša italijanske odprave na zaključni slovesnosti.

V krajši anketi smo slovenske športnike in športnice v Italiji vprašali, kateri športni dogodek v letu 2021 jim bo ostal v spominu?

