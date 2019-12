Jadralka TPK Sirena odslej za vojaško ekipo

Jadralka TPK Sirena Carlotta Omari bo odslej članica vojaške ekipe finančne straže Fiamme Gialle. Barkovljanka, ki je oktobra dopolnila 24 let, je ena izmed tridesetih mladih športnikov, ki so po uspešno zaključenem prijavnem postopku na razpis in preizkusih vstopili v vojaško ekipo. Kakšno bo sodelovanje z ekipo Fiamme Gialle, bo jadralka v olimpijskem razredu 49er FX izvedela čez nekaj dni, ko bo obiskala Gaeto, južno od Rima in podpisala pogodbo.

