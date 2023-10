Jadran Gostol prebil led

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran Gostol – Gardonese 74:62 (8:16, 32:34, 57:47)

Jadran: Ignjatović nv, Batič 5 (-, 1/2, 1/6), Bellettini ne, Ban 9 (2/3, 2/6, 1/7), Demarchi 16 (-, 2/7, 4/11) De Petris 8 (- , 4/11, -), Jakin 5 (1/2, 2/3, -), Malalan 0 (-, -, -), Pregarc 2 (-, 1/5, -), Bianchini 10 (2/3,4/8, -), Rađa 19 (5/7, 4/9, 2/3). Trener: Pozzecco.

Po treh zaporednih porazih je združena ekipa Jadrana prišla do prve zmage. Na domačem parketu v Tržiču je zasluženo premagala moštvo Gardoneseja, ki je do tega kroga imel štiri točke. Zmaga Boruta Bana in soigralcev pa še zdaleč ni bila lahka. Gostje so namreč silovito začeli in po prvi četrtini vodili z osmimi točkami razlike. V drugi četrtini so jadranovci le odreagirali in sklenili prvi polčas z dvema točkama zaostanka. V drugem polčasu so strnili vrste v obrambi in si priigrali 10 točk prednosti. Z dobro igro tako v obrambi kot v napadu so ohranili varno prednost in se na koncu veselili prvega uspeha v tem zahtevnem prvenstvu. Od posameznikov bi tokrat pohvalili Radjo, ki je dosegel 19 točk in imel 14 skokov.

ODBOJKA

ŽENSKA D-LIGA

Cordenons – Kontovel Zalet 3:2 (25:21, 18:25, 25:18, 20:25, 16:14)