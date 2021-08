Jadran Monticoli&Foti začel z novim trenerjem in novim pomočnikom

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so danes začeli priprave na novo sezono 2021/22. Uvodni trening je potekal za zaprtimi vrati, saj so lahko v športno dvorano na Rouni pri Briščikih lahko vstopili le tisti s »svežim« negativnim brisom. Vsi košarkarji in trenerji so pred treningom opravili testiranje na koronavirus. Jadranovo člansko ekipo po novem vodi trener Dean Oberdan, ki je na klopi zamenjal Andreo Muro. Tik pred začetkom sezone pa so dosegli dogovor z Juretom Krečičem, ki bo Oberdanov pomočnik. Krečič bo zamenjal Francesca Perica, ki bo v letošnji sezoni prevzel vodenje Kontovela v D-ligi. Kondicijska trenerja sta Tiziano Vidoni in Matej Skerk.

Košarkarji združene ekipe so se prvič zbrali, odkar je tudi uradno prišlo do spremembe na klopi in odkar je krmilo športnega združenja prevzela nova predsednica Alma Žnidarčič, ki je bila sicer na prvem treningu zaradi družinskih razlogov odsotna. V primerjavi z lansko sezono je v igralskem kadru le nekaj manjših sprememb.

Pred člani so danes trenirali tudi košarkarji ekip U17 in U19. Ekipo U17 bo vodil trener Andrej Vremec, ki je tudi koordinator Jadranovega mladinskega sektorja, ekipo U19 silver Boban Popovič, ekipo U19 gold pa Jan Zavrtanik.

