Jadran Monticolo&Foti se je sprehodil

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Jadran Monticolo&Foti – Basket Bassano 72:36 (17:5, 37:15, 53:24)

JADRAN: Batich 3 (1:2, 11, -), Zidaric 7 (-, 2:6, 1:2), Ban 7 (2:2, 1:3, 1:3), Schina 10 (1:2, 3:5, 1:1), Ridolfi 2 (-, 1:2, 0:2), De Petris 11 (3:4, 4:9, -), Jakin 1 (1:2, 0:5, -), Malalan 0 (-, 0:4, -), Pregarc 4 (-, 2:3, -), Bunc 19 (-, 5:7, 3:3), Milisavljevic 6 (-, 3:6, 0:3), Raseni 2 (-, 1:1, -). Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so v tekmi 11. kroga povratnega dela C-lige gold upravičili vlogo favorita in visoko nadigrali mlado in neizkušeno peterko Bassana, ki na lestvici zaseda predzadnje mesto. Končni izid je bil kar 72:36. Domačini so se tekme lotili brez podcenjevanja, saj je Bassano je v letošnji sezoni proti ekipam z zgornjega dela lestvice večkrat igral zelo solidno. V prvi četrtini so stopili na igrošče zelo zbrano in takoj visoko povedli, tako da je bil izid po prvih desetih minutah igre 17:5. Predvsem po zaslugi zelo agresivne in čvrste obrambe je Jadran prednost do konca tekme le še večal in dvoboj zaklučil s kar 36 točkami naskoka.

Trener Oberdan je imel tokrat priložnost, da je na igrišče poslal vse razpoložljive košarkarje in čisto vsi so uspešno opravili svojo nalogo. Med posamezniki velja omeniti Mateja Bunca, ki je bil z 19 točkami najboljši Jadranov strelec, in Luko Rasenija, ki je dosegel svoji prvi točki v C-ligi gold.