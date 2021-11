Jadran Monticolo&Foti zmagal v Muranu

Murano – Jadran Monticolo&Foti 58:71 (24:15, 34:42, -:-)

Jadran: Batich 4 (2:2, 1:1, -), Ban 14 (5:7, 3:5, 1:8), Jakin 9 (1:1, 4:4, -), Ridolfi 1 (1:1, 0:1, 0:1), Cettolo 0 (-, -, 0:1), Bunc 21 (4:5, 4:9, 3:6), Schina 10 (1:2, 3:5, 1:4), De Petris 4 (2:2, 1:6, -), Rajčič 6 (-, -, 2:8), Milisavljevic 2 (-, 1:2, 0:1). Trener: Dean Oberdan.

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so proti nižje postavljenemu Muranu zanesljivo zmagali in se s petim letošnjim uspehom nekoliko povzpeli po lestvici. Končni izid je bil 58:71 v korist Jadrana.

Gostje tekme sicer niso začeli na najboljši način, saj so po prvi četrtini imeli že 9 točk zaostanka. Igra je šepala tako v napadu kot v obrambi. Sledila je odločna reakcija v drugi četrtini, ki so jo Jadranovi košarkarji osvojili z delnim izidom 27:10. V drugem polčasu so Oberdanovi varovanci upravljali prednost, čeprav se je po nekaj napakah Murano nevarno približal na pet točk zaostanka. V zadnjih desetih minutah je Jadran spet pritisnil na plin in na koncu prišel do zanesljive zmage.

Med posemezniki velja tudi tokrat omeniti zelo dober nastop Mateja Bunca, ki je bil z 21 točkami najboljši Jadranov strelec in bil učinkovit tudi v obrambi, 9 točk brez zgrešenega meta pa je prispeval Lucas Jakin.