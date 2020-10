Jadran od 8. novembra

Prvenstvo C-lige gold, v katerem bodo nastopali košarkarji Jadrana Monticolo&Foti (novi glavni pokrovitelj članske ekipe), se bo začelo 8. novembra. Deželni odbor košarkarske zveze Fip iz Veneta, ki skrbi za organizacijo prvenstva, je včeraj sporočil začasni koledar tekem ter na novo zasnovan tekmovalni sistem. V sezoni 2020/21 bo v C-ligi gold nastopalo skupno 15 ekip, enajst jih je iz Veneta in štiri iz Furlanije - Julijske krajine (poleg Jadrana še Corno di Rosazzo, Codroipo in Pordenone). Prvenstvo je sestavljeno iz treh delov, v prvem bodo ekipe razdeljene v vzhodno in zahodno skupino. Jadran bo igral v vzhodni skupini s trojico iz FJK ter z Jesolom, Montebelluno, Oderzom in Mestrami. V zahodno skupino je vključenih preostalih sedem ekip iz Veneta.Jadran bo v uvodnem krogu na domačem igrišču na Opčinah v nedeljo, 8. novembra, ob 18. uri gostil Oderzo. V prvem kvalifikacijskem delu se bodo ekipe pomerile vsaka proti vsaki (na domačem igrišču in v gosteh). Zadnji krog bo na sporedu v nedeljo, 21. februarja 2021. Najboljše štiri ekipe iz vsake skupine bodo nato vključene v zlato skupino (preostale v srebrno), v katero bodo »odnesle« osvojene točke iz prvega dela tekmovanja. V drugi fazi bodo ekipe igrale le proti moštvom iz druge skupine oz. proti tistim, s katerimi se niso še pomerile. Sledila bo končnica za napredovanje, četrtfinalni pari bodo določeni glede na končno lestvico po običajnem ključu play-offa (1. proti 8., 2. proti 7., 3. proti 6., 4. proti 5.; igra se na dve zmagi). Končnica bo trajala slab mesec dni, prvi krog bo 9. oz. 10. maja 2021, morebitna tretja tekma finala pa 5. oz. 6. junija 2021. V B-ligo bo napredovala zmagovalka dveh finalnih dvobojev.