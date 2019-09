Jadran pozdravili tudi Meneghin, Schmidt in Messina

Pot je začrtana, cilji so postavljeni, izzivov je še veliko, vsi so pripravljeni na novo sezono. Jadran bo že 43. leto zapored eno izmed nosilnih imen slovenskega športa v Italiji. Bogata in uspešna zgodovina pa je lahko le spodbuda za nove dosežke in nadgradnjo vsega, kar je bilo narejenega v teh zadnjih štirih desetletjih. Odborniki in košarkarji Jadrana se dobro zavedajo, da predstavljajo več kot le ekipo, zato s skupnimi močmi veslajo v prihodnost, ki je nedvomno svetla.

Predstavitev članske ekipe Jadrana Motomarine je bila tudi letos dogodek, ki je na enem mestu zbral velika imena tukajšnje in celo svetovne košarke. Center Avalon pri Briščikih sta včeraj med drugimi obiskala trenerja Bogdan Tanjević in Radovan Trifunović, svoje »video pozdrave« so posredovali tudi slovenska legenda Ivo Daneu, nekdanji avstralski košarkar Wayne Carroll, trener Ettore Messina, italijanska legenda Dino Meneghin, nekdanji košarkar Francesco Fischetto, steber Pallacanestro Trieste Daniele Cavaliero, sardinski košarkar Marco Spissu, brazilska legenda Oscar Schmidt in trener Gianmarco Pozzecco.