Jadran premagal Murano

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Jadran Monticolo&Foti – Murano 79:67 (23:12, 45:37, 69:55)

Jadran: Batich 14 (1:2, 2:4, 3:8), Ban 19 (3:3, 5:9, 2:6), Schina 5 (-, 1:4, 1:3), Ridolfi 13 (2:3, 4:4, 1:4), De Petris 2 (0:2, 1:4, -), Jakin 2 (-, 1:1, 0:1), Malalan 9 (3:4, 3:6, -), Pregarc 5 (-, 1:3, 1:1), Bunc 0 (-, -, 0:1), Rajčič 5 (-, 1:1, 1:3), Milisavljevic 5 (1:5, 2:5, 0:3), Persi nv. Trener: Oberdan.

Skoki: 48 (27 v obrambi, 21 v napadu; Batich 12); podaje: 16 (Batich 5); izgubljene žoge: 14; pridobljene žoge: 11; SON: 20; PON: -.

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so v 9. krogu povratnega dela C-lige gold vknjižili dvanajsto zmago v letošnji sezoni. V domači telovadnici na Opčinah so z 79:67 zanesljivo premagali Murano in utrdili četrto mesto na lestvici.

Domačini so tekmo začeli zelo odločno in po petih minutah igre vodili že s 16:2. Suvereno so prebijali obrambo Murana, tudi consko postavitev, v svoji obrambni polovici pa povsem onesposobili gostujoče košarkarje. Dobri dve minuti pred koncem prve četrtine je Batich zadel trojko za 21:5, šele v končnici pa je Murano nekoliko omilil zaostanek. Druga četrtina se je začela s tremi zaporednimi trojkami Jadrana (Rajčič, Ban in Ridolfi) in novim visokim vodstvom domače peterke. Jadranova igra va napadu je bila živahna in raznolika. Gostje pa niso popustili in se pred koncem prvega polčasa znova vrnili v igro. S tremi trojkami so se približali le na 6 točk zaostanka. Po dvajsetih minutah igre je semafor kazal izid 45:37.

Drugi polčas se je začel z zelo izenačeno igro. Trojke so padale na obeh straneh igrišča, Murano pa se je z delnim izidom 8:0 približal le na 5 točk razlike (50:45). Oberdanovi varovanci niso izgubili kompasa in tretjo četrtino zaključili v velikem slogu. Koš Boruta Bana v zadnji sekundi je izid zapečatil na 69:55. Vse je kazalo, da je zmaga ponovno na varnem, gostje iz Veneta pa se nikakor niso predali. Spet so se približali, izkoristili nervozo domačinov, niso pa uspeli ujeti priključka. Dobri dve minuti pred koncem je sodnik dosodil Banu tehnično napako zaradi ugovarjanja, Jadranov ostrostrelec pa je že v naslednjem napadu odgovoril s trojko z osmih metrov, ki je dejansko zapečatila zmago. Svoje je dodal še kapetan Malalan z dvema zadetima prostima metoma in Murano je moral dokončno priznati premoč Jadranu.

Vsi, ki so stopili na igrišče so prispevali svoj delež k zmagi. Med posamezniki pa le velja omeniti Matijo Baticha, ki je dosegel dvojnega dvojča s 14 točkami in 12 skoki (podelil je tudi 5 asistenc), in Boruta Bana, ki je bil z 19 točkami najboljši strelec tekme. Jadranovi košarkarji se bodo v sredo v zaostali tekmi 1. kroga povratnega dela prvenstva v gosteh pomerili proti vodilni Padovi. Čaka jih izjemno težka naloga, ki pa le ni nemogoča.